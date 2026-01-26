Tennis Sinner vince il derby con Darderi | è ai quarti degli AO

Jannik Sinner si impone nel derby contro Luciano Darderi, conquistando l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open. La partita si è svolta a Roma, il 26 gennaio, segnando un importante risultato per il tennista italiano nel torneo del grande slam. Questo successo conferma la crescita e la competitività di Sinner nel circuito internazionale, portandolo a un passo dalle fasi decisive del torneo.

Roma, 26 gen. (askanews) – Jannik Sinner vince il derby con Luciano Darderi e torna ai quarti di finale degli Australian Open. 6-1, 6-3, 7-6 i parziali per il due volte campione in due ore e 9 di partita. Un match dominato nei primi due set, mentre nel 3° complice anche un rivale più in palla e qualche segnale di stanchezza, Jannik ha dovuto ricorrere al tie-break, vinto 7-2 con sette punti in fila. Per Sinner è il 4° quarto di finale a Melbourne, il 14° a livello Slam. Attende mercoledì uno tra Shelton e Ruud L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tennis , #Sinner: con #Darderi partita difficile. Sono soddisfatto del mio servizio x.com

Lorenzo Musetti batte 6-2 7-5 6-4 l’americano Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell’Australian Open di tennis in corso a Melbourne. Domani sfiderà il serbo Novak Djokovic. Alle 8.00 italiane, Sinner in campo contro Luciank Darderi. #tennis #sport facebook