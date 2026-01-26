Tennis Sinner | Partita difficile ai quarti sarà diverso

Jannik Sinner ha commentato la sua recente partita a Roma, riconoscendo le difficoltà incontrate nel confronto con un amico, che ha reso il match più complesso del previsto. Sinner ha sottolineato che ai quarti di finale si aspetta un impegno diverso, più impegnativo, e si prepara a affrontare la sfida con determinazione e concentrazione. La sua esperienza dimostra l’importanza di mantenere la concentrazione anche in situazioni delicate.

Roma, 26 gen. (askanews) – “E’ stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità aanche nel terzo set, ma lui ha giocato bene”. Così Jannik Sinner dopo il successo su Luciano Darderi che gli è valso l’accesso qi quarti di finale del torneo di Melbourne. “Abbiamo cambiato qualcosa nel servizio – continua – c’è ancora spazio per migliorare ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile. Sto cercando di venire più spesso a rete ed essere meno prevedibile e ci sto riuscendo. Shelton o Ruud? Li conosco bene, sono migliorati nel loro aspetto del gioco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

