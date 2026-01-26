tempesta artica in usa almeno 18 morti

Una tempesta artica ha attraversato gli Stati Uniti, causando condizioni meteorologiche estreme e perdite umane. Al momento, il bilancio delle vittime si aggira almeno sulle 18 persone. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni.

Sale ad almeno 18 morti il bilancio delle vittime della tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti. Lo riporta Abc News 26 gennaio 2026 – A Frisco, vicino a Dallas in Texas, una ragazza di 16 anni è morta in un incidente con lo slittino, secondo quanto riferito dalla polizia locale, mentre nella zona di Austin, una persona è stata trovata morta nel parcheggio di una stazione di servizio abbandonata, apparentemente per ipotermia. In Arkansas, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato trainato da un quad sulla neve e aver urtato un albero. Nella contea di Lehigh, in Pennsylvania, tre persone sono morte mentre spalavano la neve, mentre cinque persone sono morte a New York City, e in Massachusetts, una donna è morta dopo essere stata investita da uno spazzaneve in retromarcia in un parcheggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Una grave tempesta di neve e gelo artico ha interessato gli Stati Uniti, causando almeno sette vittime e lasciando circa 860.

Una grave tempesta invernale sta provocando almeno 18 decessi nel Paese, con condizioni di gelo intenso, neve e vento forte che stanno creando disagi e situazioni di rischio sulla rete stradale.

