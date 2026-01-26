Tavoli sindacali della Tua l' Usb denuncia | Siamo stati esclusi

L’Usb denuncia di essere stata esclusa ripetutamente dalle convocazioni sindacali presso Tua S. Queste omissioni sollevano preoccupazioni sulla rappresentanza e sulla trasparenza nelle relazioni sindacali, evidenziando la necessità di un confronto paritario e aperto tra tutte le parti coinvolte.

L’Unione sindacale di base denuncia la sistematica esclusione dalle convocazioni sindacali all’interno di Tua S.r.l., società del gruppo Sais Trasporti. Secondo l’organizzazione, l’azienda avrebbe scelto di non coinvolgere Usb nei confronti su lavoro, contratti e organizzazione del servizio, riservando invece la partecipazione ad altre sigle. "Quanto sta accadendo non è una svista, ma una scelta" afferma il sindacato, che parla di un modello di relazioni sindacali dove "la libertà vale solo per chi è gradito all’azienda". Usb lamenta inoltre di non ricevere le informazioni essenziali sull’organizzazione del lavoro e sui passaggi contrattuali, dati che invece sarebbero regolarmente forniti ad altri sindacati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

