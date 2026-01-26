TARATATA | DUE SERATE EVENTO CON LE STAR DELLA MUSICA IL PROMO

TARATATA è un evento musicale in due serate, trasmesso su Canale 5. Dopo un periodo dedicato a comicità, serie tv e programmi di intrattenimento, si torna a focalizzarsi sulla musica con performance delle star più amate. Un’occasione per ascoltare live artisti di rilievo, in un contesto sobrio e di qualità. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica, senza enfasi o spettacolarizzazione.

Canale 5 si tinge di musica. Dopo un mix di comicità, serie tv e people show, sull’ammiraglia Mediaset arrivano due serate evento che pongono al centro la musica. Sta circolando sulle reti Mediaset e sui social, il tanto atteso promo di “Taratata – Al Centro della Musica” il nuovo show musicale in due serate evento con la conduzione di Paolo Bonolis che dopo la fortunata avventura di Ciao Darwin torna in prima serata con un programma che sa di evento. Dal promo si evince che sarà qualcosa in grande e straordinario, forse qualcosa di mai visto sull’ammiraglia Mediaset, con le vere star della musica che si esibiranno con duetti inediti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TARATATA: DUE SERATE EVENTO CON LE STAR DELLA MUSICA. IL PROMO Approfondimenti su taratata serate «Taratata» con Bonolis, due live di musica a ChorusLife Arena A Bergamo, ChorusLife Arena ospiterà due serate di musica dal vivo con Cesenatico, per le festività la musica arriva al teatro comunale con due serate di concerti Cesenatico, per le festività, il teatro comunale ospiterà due serate di concerti dedicati alla musica natalizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su taratata serate Torna Taratata, due serate evento live a febbraio condotte da BonolisTaratata, lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna protagonista con due serate evento live che vedranno alternarsi sul palco grandi artisti, fra esibizioni ... ansa.it Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata: musica live, grandi artisti e duetti ineditiPaolo Bonolis è pronto a tornare protagonista della prima serata di Canale 5 con un progetto speciale che segna il ritorno di uno degli show musicali più iconici della televisione: Taratata. Due ... comingsoon.it La musica non ha bisogno di artifici. Lo spettacolo “Taratata” arriva alla ChorusLife Arena con due serate evento che celebrano l’incontro autentico tra artisti e pubblico. Un palco al centro, performance inedite, duetti sorprendenti e dialoghi tra generazioni e ge - facebook.com facebook Taratata, lo storico show andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001 torna con due serate evento guidate da Paolo Bonolis. Gli appuntamenti l'8 e l'11 febbraio 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo, e le serate andran­no in onda su Canale 5. #Taratata #Pa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.