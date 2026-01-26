Tanto va Gatta al Titivillus che ci lascia lo zampino

Tanto va Gatta al Titivillus che ci lascia lo zampino è il titolo dell’ultimo elzeviro di Massimo Gatta, pubblicato nelle pagine culturali del Sole 24 Ore. L’articolo analizza con attenzione gli errori di stampa presenti nei libri e, più in generale, nei giornali, offrendo riflessioni sulla cura e l’importanza della corretta revisione dei testi. Un’occasione per approfondire il ruolo fondamentale della precisione linguistica nel mondo dell’informazione.

Refusi. Delizioso elzeviro di Massimo Gatta, nelle pagine culturali del Sole 24 Ore, dedicato agli errori nei libri (figurarsi nei giornali). "Maledetto refuso: ma noi ti perdoniamo" è il titolo. All'ottava riga si legge: "La più poetica esposizioni della perfettibilità della vita". Perdonato (ma non per il doppio genitivo, davvero orripilante). Però nell'ultima colonna compaiono anche "Re Lehar di Shakespeare", anziché "Lear", e "nella sua perfidia simpatia e colta", anziché "simpatica". Gatta cita due volte Titivillus, "il demone patrono dei copisti". Dal quale deve essere posseduto pure il redattore incaricato del titolo, a giudicare dal sommario: "Ma c'è anche chi aggiunge l'errore di proposito, vero Titovillus?".

