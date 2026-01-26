Tangenziale di Tirano inaugurazione a metà | Ora basta imprevisti

La nuova tangenziale di Tirano rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità locale. Con l'apertura parziale di 3,3 km sui 6,6 previsti, si riducono gli imprevisti e si facilita il traffico nella zona. Questa fase inaugurale permette di valutare il funzionamento e di programmare i lavori futuri, contribuendo a una mobilità più sicura e efficiente per residenti e visitatori.

Tirano (Sondrio) – Apertura a metà, ma soddisfazione piena per l' "assaggio" di tangenziale di Tirano, con i primi 3,3 chilometri da oggi transitabili sui 6,6 complessivi. Alle 14,22, via i blocchi: primo viaggio sulla corsia in direzione Sondrio con in testa l'auto di Anas con a bordo il Commissario straordinario di governo Nicola Prisco e il responsabile struttura territoriale Lombardia Anas Matteo Castiglioni e, a seguire, Giunta comunale, polizia locale e cittadini desiderosi di poter dire "io c'ero". Una mezz'ora più tardi, via libera al transito anche lungo la corsia in direzione di Tirano dalla rotonda di Bianzone fino alla zona industriale, dove la tangenziale si ferma, in attesa del completamento del secondo tratto che porterà sino al Campone.

