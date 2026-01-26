Tajani | Rilanciamo la rivoluzione di Berlusconi – Il video

Il vicepremier Tajani ha dichiarato che è importante rilanciare la visione di Berlusconi, considerandola ancora attuale per promuovere la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Durante un evento di Forza Italia a Milano, Tajani ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada per favorire la crescita economica e sociale. Le sue parole riflettono l’impegno del partito nel portare avanti un progetto di riforme e progresso.

(Agenzia Vista) Milano, 26 gennaio 2026 "Rilanciamo la rivoluzione di Berlusconi, oggi come allora serve a modernizzare e far crescere il Paese", lo ha detto Tajani alla kermesse di Forza Italia a Milano. FI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

