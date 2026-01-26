In un contesto politico in evoluzione, Tajani afferma che il centrosinistra è ormai inesistente, lasciando spazio alla sinistra. Con un invito a espandere i confini e a occupare i spazi lasciati vuoti, sottolinea la necessità di rinnovare e rafforzare l’area progressista. Questa dichiarazione riflette le dinamiche attuali del panorama politico italiano, evidenziando l’importanza di un approccio strategico e mirato per affrontare le sfide future.

MILANO – “Possiamo fare di più se allarghiamo i mostri confini” andando “a coprire spazi lasciati liberi”. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, lo ha detto a conclusione dell’evento a Milano ‘Più libertà, più crescita’ aggiungendo che “il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra”. Con gli elettori rimasti smarriti sarà possibile, secondo Tajani, costruire “una grande forza” popolare “europeista e atlantica, per diventare non il centro del centrodestra ma il centro della politica del Paese’, conclude il leader forzista. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tajani: “Il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra”

