Antonio Tajani ha espresso dura condanna nei confronti dell’ICE, sottolineando che tra arrestare una persona armata e ucciderla esiste una netta differenza. Le sue parole si inseriscono nel dibattito sui recenti disordini negli Stati Uniti e sulle operazioni dell’agenzia federale anti-immigrazione, evidenziando l’importanza di rispettare i diritti umani e di valutare con attenzione le azioni intraprese.

“Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenza“, Antonio Tajani si inserisce senza mezzi termini nelle riflessioni sui disordini negli Stati Uniti e sulle operazioni portate avanti dall’ICE, l’Agenzia federale Usa anti immigrazione. Il riferimento del ministro degli Esteri è all’omicidio di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva ucciso ieri dagli agenti che ritenevano fosse armato. Il vicepremier ha affrontato la questione nel corso del suo intervento a Ping Pong, su Rai Radio1, rispondendo a una domanda di Annalisa Chirico su quanto sta avvenendo oltreoceano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tajani condanna l’ICE: “Tra arrestare e uccidere c’è differenza”

Minneapolis, Tajani: "Tra arrestare e uccidere c'è differenza"Durante una visita a Minneapolis, Tajani ha sottolineato l'importanza di distinguere tra arrestare e uccidere, evidenziando come le immagini mostrino abusi e situazioni delicate.

