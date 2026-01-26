Syria’s Sharaa to meet Putin in Moscow on Wednesday Syria TV says

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si recherà a Mosca mercoledì per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. La visita rappresenta un momento importante nelle relazioni tra i due paesi, con possibili discussioni su questioni politiche e diplomatiche. La notizia, riportata da Syria TV, sottolinea l’attenzione internazionale verso questo incontro ufficiale, che potrebbe influenzare le dinamiche regionali e internazionali.

Jan 26 (Reuters) - Syrian President Ahmed al-Sharaa will meet Russian counterpart Vladimir Putin on Wednesday in Moscow, pro-government Syria TV reported on Monday. 26 gennaio (Reuters) - Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin mercoledì a Mosca, come ha riferito lunedì la TV siriana filo-governativa.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha firmato un decreto che riconosce ufficialmente i diritti dei curdi in Siria, includendo il diritto alla lingua e la cittadinanza.

Secondo quanto riportato dalla televisione di stato siriana Ekhbariya, gli ultimi combattenti delle Forze Democratiche Siriane, a guida curda, hanno lasciato Aleppo.

Vacilla la già fragile tregua in Siria. Aleppo è tornata a essere teatro di violenze, questa volta tra il nuovo governo siriano guidato da Ahmed al-Sharaa e le milizie curde delle Syrian Democratic Forces (SDF), protagoniste di scontri per il controllo delle aree sett facebook

In Siria i curdi sono sotto assedio. Al Sharaa è il nuovo favorito di Trump e sarà lui a fare da argine all’Isis. Storia di un “tradimento” americano. Di @GambLuca x.com