Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Ecco gli avvisi delle scuole per le supplenze 2026 da interpello. La procedura, confermata dall'OM n. 882024, sarà attivata una volta esaurite le graduatorie di istituto, garantendo così una selezione ordinata e trasparente dei docenti disponibili. Questa modalità mira a coprire le esigenze di personale docente in modo tempestivo e conforme alle normative vigenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

