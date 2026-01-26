SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!

Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026. La sua prestazione solida e convincente gli permette di affrontare ora Djokovic in un incontro importante. Questa qualificazione rappresenta un risultato significativo nel percorso del tennista italiano, che continua a dimostrare crescita e determinazione nel circuito internazionale.

Benvenuti al Lorenzo Musetti Show! Al termine di una prestazione meravigliosa il numero cinque del mondo si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Una partita perfetta quella del toscano, che ha superato in tre set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 dopo due ore e minuti di gioco. Adesso ci sarà la super sfida con Novak Djokovic, che ha vinto per dieci volte in carriera lo Slam australiano e che è approdato ai quarti senza nemmeno giocare, visto che ha usufruito del ritiro del ceco Jakub Mensik. Con questa vittoria Musetti ha raggiunto i quarti di finale almeno una volta in tutti gli Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

