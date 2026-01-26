SuperLega arriva al tie break la vittoria per la Sonepar Padova

La Sonepar Padova ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Yuasa Grottazzolina, conclusasi al tie break con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-18, 17-25, 25-18, 11-15). Con questa prestazione, la squadra conquista due punti fondamentali in classifica, consolidando la propria posizione nel campionato di SuperLega.

Fase cruciale per la Sonepar Padova in SuperLega che si trova sia a ridosso della zona salvezza che a quella per un piazzamento ai playoff La Sonepar Padova trionfa in trasferta battendo la Yuasa Grottazzolina 3-2 (23-25, 25-18, 17-25, 25-18, 11-15) conquistando due punti cruciali. I patavini, con ben 12 muri vincenti, hanno imposto il proprio gioco nel tie-break, consolidando la propria posizione in classifica. Dopo la recente vittoria casalinga contro Cisterna, la squadra bianconera ha confermato il proprio stato di forma superando Grottazzolina in un match combattuto, dimostrando gran carattere soprattutto nel set decisivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

