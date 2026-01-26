SuperEnalotto centrati due 5 a Napoli e uno in provincia | le vincite

Nel concorso del SuperEnalotto di venerdì 23 gennaio, la Campania ha registrato tre vincite di livello “5”, due delle quali a Napoli e una in provincia. Le vincite rappresentano occasioni significative per i giocatori coinvolti, confermando l’attenzione verso questa regione nel gioco di estrazione. Di seguito, i dettagli delle vincite e le eventuali conseguenze per i vincitori.

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di venerdì 23 gennaio sono stati centrati in regione cinque “5” da 3.839,94 euro l’uno. Due di questi - riporta Agipronews - sono stati aggiudicati a Napoli e uno in provincia: il primo nella tabaccheria Virgilio in via Attilio Micheluzzi 138 e l'altro nel tabacchi in via delle Repubbliche Marinare 361. Si festeggia anche Giugliano presso il tabacchi Zara. Intanto il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 27 gennaio, sale a 111,6 milioni di euro.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

