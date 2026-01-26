‘Super Mario Galaxy’ | il trailer ufficiale e la data d’uscita

È stato rilasciato il trailer ufficiale e annunciata la data d’uscita di

Shigeru Miyamoto ha presentato a tutti il nuovissimo film sull’omino coi baffi più famoso del mondo dei videogiochi. Super Mario Galaxy arriverà presto al cinema. Scopriamo il trailer ufficiale rilasciato da Nintendo e tutti i dettagli sulla nuova storia proveniente dell’ universo di Mario. Il ritorno di Mario. Durante il Nintendo Direct del weekend, Miyamoto ha presentato al pubblico il film The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario Galaxy in italiano), segnando il grande ritorno di Mario e dei suoi storici amici. Un breve spezzone del trailer è bastato al pubblico per capire quanto l’universo Mario sia riconoscibile e senza tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Super Mario Galaxy, Mario e Luigi combattono Bowser Jr. nel nuovo trailer svelato ai Game AwardsDurante i Game Awards 2205, è stato presentato un nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, in cui Mario e Luigi affrontano Bowser Jr.

SUPER MARIO GALAXY - IL FILM | Trailer Ufficiale - HD

