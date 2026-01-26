Super Bowl LX | sarà Seahawks-Patriots rivincita storica a Santa Clara

Il Super Bowl LX si avvicina, con una finale che vede affrontarsi Seahawks e Patriots a Santa Clara. Dopo aver superato rispettivamente Rams e Denver, le due squadre si preparano a disputare l’atto conclusivo della NFL. Questa rivincita storica richiama l’attenzione dei tifosi e degli appassionati, offrendo un momento di grande spettacolo e tradizione nel calendario sportivo statunitense.

Seattle supera i Rams nella finale NFC, New England piega Denver sotto la neve nell’AFC: l’8 febbraio l’atto finale della NFL riporta in scena una delle rivalità più iconiche dell’ultimo decennio. Saranno Seattle Seahawks e New England Patriots a contendersi il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio a Santa Clara, al Levi’s Stadium, casa dei San Francisco 49ers. La squadra della NFC arriva all’ultimo atto dopo una vittoria sofferta e spettacolare per 31-27 contro i Los Angeles Rams nella finale di conference giocata davanti al proprio pubblico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su super bowl

Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Annunciata la band che suonerà al mitico concerto del Super Bowl; Bad Bunny e Apple Music svelano il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX; NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!; Il Super Bowl LX sarà una rivincita del 2015 contro Seattle Seahawks e New England Patriots.

NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!Ora è ufficiale: il Super Bowl LX sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks. I due Championship hanno emesso il loro verdetto. A Santa Clara, tra ... oasport.it

Il Super Bowl LX sarà la sfida tra New England Patriots e Seattle SeahawksL'atto finale del campionato di football ripropone una rivalità storica con nuovi protagonisti. Drake Maye e Sam Darnold guidano due rinascite sorprendenti. msn.com

La NFL ha già confermato date e location sino al prossimo 2028: ecco dove si giocheranno i prossimi Super Bowl #SportMediaset - facebook.com facebook

Signori e signore il Super Bowl 60 è servito: a Santa Clara, California, l'8 febbraio, al Levi's Stadium sarà New England contro Seattle. Sarà il promettente Maye contro il rilanciato Darnold, sarà la rivincita del 2015 quando i Pats di Brady s'imposero con una ri x.com