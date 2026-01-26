super bowl 2026 le squadre che si giocheranno il titolo

Le finali di Conference hanno determinato le due squadre che si contenderanno il titolo del Super Bowl 2026: Seattle Seahawks e New England Patriots. Nella notte italiana si sono svolte le partite della National Football Conference e della American Football Conference, che hanno stabilito i finalisti della stagione NFL. L’evento si svolgerà prossimamente, offrendo ai tifosi un’ulteriore occasione di seguire il meglio del football americano.

Sarà Seattle Seahawks contro New England Patriots. Nella notte italiana si sono disputate le finali di National Football Conference e American Football Conference che decretano le due concorrenti per il Super Bowl 2026, in cui si assegna il titolo di Nfl. Il match si disputerà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, con kick off alle 15.30 locali (00.30 italiane). Sarà la replica del match del 2015, quando si imposero i ragazzi di Boston per 28-24 guidati dal quarterback e Mvp della partita Tom Brady. Il Super Bowl tornerà invece a Santa Clara esattamente 10 anni dopo l’ultima volta: nel 2016, anno della 50esima edizione, i Denver Broncos batterono i Carolina Panthers. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Programma, squadre, girone, TV, dettagli in live streaming mentre le squadre inseguono il Super Bowl LXGli spareggi della NFL 2026 sono iniziati con il turno Wild-card, segnando l’inizio della corsa al Super Bowl LX.

Super Bowl 2026: Date, Location, and Halftime Show You Can’t Miss

NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!Ora è ufficiale: il Super Bowl LX sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks. I due Championship hanno emesso il loro verdetto. A Santa Clara, tra ... oasport.it

New England Patriots e Seattle Seahawks giocheranno il prossimo Super BowlNella notte si sono giocate le due finali di conference di NFL, cioè le partite che determinano le due squadre che giocheranno il Super Bowl, la finale del campionato di football americano e uno degli ... ilpost.it

Signori e signore il Super Bowl 60 è servito: a Santa Clara, California, l'8 febbraio, al Levi's Stadium sarà New England contro Seattle. Sarà il promettente Maye contro il rilanciato Darnold, sarà la rivincita del 2015 quando i Pats di Brady s'imposero con una ri x.com

Nella notta italiana, da mezzanotte e mezza, l’NFC Championship Game a Seattle tra i Seahawks e i Los Angeles Rams è - detto volgarmente - una delle due semifinali sulla strada del Super Bowl LX Ed è Molto affascinante perché si sfidano il miglior attacco - facebook.com facebook