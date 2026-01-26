Suona la chitarra in mutande durante la tempesta di neve a New York | il gelo non ferma il cowboy – Video

Un video mostra il “Naked Cowboy” a Times Square durante una tempesta di neve a New York. Nonostante le temperature rigide e le condizioni avverse, l’artista di strada ha continuato a suonare la chitarra in mutande, dimostrando dedizione e resilienza. La scena evidenzia la sua determinazione nel mantenere viva la tradizione musicale anche nelle condizioni più estreme.

Una vasta tempesta di neve sta interessando diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York e Chicago.

