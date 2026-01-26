In occasione del passaggio della torcia olimpica, sono state inaugurate nuove varianti Anas lungo il percorso verso Cortina d’Ampezzo. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza della viabilità, preparando la regione ad accogliere l’evento internazionale. Le opere rappresentano un passo importante nell’adeguamento delle infrastrutture per l’appuntamento olimpico del 2026.

Nel giorno simbolico del passaggio della torcia olimpica nella provincia di Belluno, fino a Cortina d’Ampezzo, anche le infrastrutture vengono adeguate al nuovo contesto. Ieri è stata infatti aperta al traffico la nuova configurazione della strada statale 51 di Alemagna con l’entrata in esercizio delle varianti di Tai e di Valle di Cadore, due opere strategiche realizzate da Anas, società del Gruppo Fs Italiane, e destinate a ridisegnare l’accessibilità al Cadore e alla conca ampezzana. Un investimento complessivo di circa 185 milioni di euro che rafforza uno dei principali assi di collegamento verso Nord lungo la Valle del Boite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulla strada per Cortina 2026: inaugurate le nuove varianti Anas nel giorno del passaggio della torcia olimpica

Approfondimenti su StradaPerCortina2026

A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su StradaPerCortina2026

Argomenti discussi: Limitazioni al traffico pesante durante i giochi olimpici; Varianti e torcia, lunedì giornata storica per il Cadore. Il programma; Verso le Olimpiadi: aprono le gallerie Anas lungo la Alemagna ma la Cabinovia Socrepes resta un'incognita; Paura sulla strada, un'auto sbanda sulla neve e precipita nella boscaglia per 100 metri: un 28enne all'ospedale.

