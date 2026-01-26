F ino a prima di Natale la conoscevamo con lunghi capelli rosso rame, luminosi e magnetici. Oggi Miriam Leone volta pagina e lo fa con una trasformazione capelli perfetta per cominciare l’anno con nuova energia. Al photocall romano del suo ultimo film Le cose non dette, l’attrice siciliana sfoggia un nuovo haircut. Ma forse, complice la giacca, si tratta solo di una soluzione temporanea. Miriam Leone, moderna Sherazade in nero: il fascino magnetico della sua “Moroccan Night” X Il cambio di look di Miriam Leone. Il debutto ufficiale del nuovo look va in scena nella tarda mattinata di venerdì 23 gennaio, quando l’attrice 40enne arriva all’Hotel Palazzo Naiadi di Roma per la presentazione stampa del film diretto da Gabriele Muccino, in uscita al cinema dal 29 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul red carpet di "Le cose non dette" l'attrice sfoggia un caschetto brunette

Sul red carpet trionfano look audaci e sopra le righeLa 83ª edizione dei premi cinema e TV si è appena conclusa, portando sul red carpet una vasta gamma di look, dai più eleganti ai più audaci.

Leggi anche: Il caschetto trionfa sul white carpet dei CFDA Fashion Awards: dalla Watts a Naomi Campbell, passando per Ciara

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Intimissimi disegna 5 abiti lingerie a Venezia 2025; La Riviera sul red carpet. A luglio torna il festival dedicato alle serie tv: Faremo sognare l’Italia; Bridgerton 4, a Parigi il debutto di Benedict: Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere; La scomparsa del leggendario stilista italiano Valentino Garavani.

Meghan Markle, dal tribunale al red carpet: look coordinato con HarryL’emotività del tribunale lasciata alle spalle e, dopo una pausa dolce in famiglia, ecco la coppia sul red carpet per un motivo speciale ... dilei.it

Perché gli uomini non indossano look d'archivio sui red carpet?Sui red carpet, da tempi non sospetti, il nostro sguardo è allenato a osservare con una certa disinvoltura le stoffe, i fit e le acconciature esibite da uomini e donne a cui è concesso varcare le sogl ... gqitalia.it

Le 500 persone più veloci riceveranno gratis i biglietti cinema per vedere il nuovo film di Gabriele Muccino "Le cose non dette". Scopriamo l'iniziativa 100% gratuita di Italo Red Carpet. - facebook.com facebook

La nostra inviata speciale @starsblvrd ieri sul red carpet degli EFA ha chiesto a Juliette Binoche come percepisce l'evoluzione del cinema europeo sulla scena internazionale e cosa secondo lei dovrebbe essere ulteriormente valorizzato. x.com