Crans-Montana Meloni propone di avviare indagini condivise con la Svizzera, creando una squadra investigativa congiunta. L’obiettivo è sfruttare le competenze e la professionalità delle forze di polizia di entrambi i paesi per affrontare in modo più efficace questioni di interesse comune. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione transfrontaliera e migliorare la capacità di risposta alle sfide investigative.

Mettere in piedi "una squadra investigativa comune che utilizzi la competenza e la professionalità delle forze di polizia italiane". Questa è la proposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato al Corriere della Sera per fare luce su quanto realmente successo nella tragedia di capodanno a Crans-Montana e per far sì siano accertate le responsabilità di tutti gli attori coinvolti e di quelli ancora da individuare. È di questo che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlerà con l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia dopo la notizia della liberazione su cauzione del proprietario del locale Le Constellation Jacques Moretti che ha suscitato indignazione sia a palazzo Chigi sia tra i familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Su Crans-Montana Meloni tenta la strada delle indagini condivise con la Svizzera. Di cosa si tratta

Crans-Montana, Meloni accusa la Svizzera: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune”La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la decisione di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana.

