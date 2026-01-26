Studenti a lezione e testimoni convocati dal pm L’omicidio di Abanoub nella verità di alunni e professori

A La Spezia, studenti e insegnanti sono convocati come testimoni dal pubblico ministero nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Abanoub. La scuola, ancora sconvolta dall’accaduto, si prepara a riprendere le attività quotidiane, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione quanto successo. Le testimonianze di studenti e professori contribuiranno a chiarire gli ultimi dettagli di un episodio che ha profondamente segnato la comunità scolastica.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – Da una parte una scuola ferita, che cerca di ripartire senza il suo Aba, dall’altra le indagini per delineare un quadro già sostanzialmente certo e che porterà, già da oggi, studenti e professori testimoni oculari dell’aggressione mortale a colloquio con il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Giacomo Gustavino. Sarà un lunedì particolare, quello di oggi. Al mattino, la ripresa delle lezioni al Chiodo, dopo dieci giorni di dolore, proteste e accuse. 2026 - OMICIDIO RAGAZZO YOUSSEF CHIODO - FUNERALE Ripartire dal dialogo. L’obiettivo è cercare di ripartire attraverso dialogo e riflessione: non necessariamente ripartirà l’attività didattica, che potrebbe essere sostituita o quantomeno intervallata da momenti di incontro e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

