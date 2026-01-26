Strage sul campo di calcio | undici morti e dodici feriti in un attacco di una banda in Messico video

Nella regione di Guanajuato, in Messico, un grave episodio di violenza si è verificato sul campo di calcio, causando la morte di undici persone e il ferimento di altre dodici. L’attacco, attribuito a un gruppo armato, ha sconvolto la comunità locale, sottolineando ancora una volta le problematiche di sicurezza presenti nella zona. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità, impegnate a fare chiarezza sui fatti.

Almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l’ufficio del sindaco di Salamanca in una nota affermando che è stata avviata un’operazione per trovare i responsabili dell’aggressione. ”E’ stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un’altra mentre riceveva cure mediche in ospedale”, si legge nella nota. “Inoltre, 12 persone sono rimaste ferite a causa degli spari e stanno ricevendo cure mediche”, ha aggiunto. Sabato sera, nella stessa città messicana, sono stati rinvenuti anche quattro sacchi contenenti resti umani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

