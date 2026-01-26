Strage di Crans-Montana Palazzo Chigi | L’ambasciatore tornerà in Svizzera solo con piena collaborazione giudiziaria

Il Palazzo Chigi ha annunciato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà nel paese solo dopo una piena collaborazione giudiziaria. Questa condizione prevede l’avvio immediato di un’indagine congiunta tra le autorità italiane e svizzere, al fine di chiarire le responsabilità nella strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. La decisione riflette l’impegno delle autorità italiane a garantire trasparenza e cooperazione nel procedimento.

Il rientro dell'ambasciatore italiano in Svizzera è subordinato a due condizioni precise: l'avvio di un' effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi e l' immediata costituzione di una squadra investigativa comune per accertare, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. È quanto comunica Palazzo Chigi in una nota diffusa dopo l'incontro avvenuto oggi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma d'intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani in seguito alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti.

