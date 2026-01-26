Strage di Capodanno spunta un video choc sul soffitto precario

La tragedia di Capodanno ha portato alla luce un video che evidenzia le condizioni precarie del soffitto del locale coinvolto. L’immagine si aggiunge alle indagini, che vedono indagati diversi soggetti per omicidio, incendio e lesioni colpose. Questo materiale contribuisce a fare chiarezza sulle cause dell’incendio e sulle responsabilità, offrendo un quadro più completo di un evento che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

AGI - Un video, che mostra lo stato precario del soffitto del locale dove sono morte tra le fiamme 40 persone nella notte di capodanno, è ora agli atti dell' inchiesta che vede indagati Jacques Moretti e Jessica Maric per omicidio, incendio e lesioni colpose. Il filmato è stato consegnato agli inquirenti da un testimone sentito il 7 gennaio scorso dagli inquirenti vallesi. Si vede staccarsi il rivestimento acustico tenuto su con le stecche da biliardo. L'interrogatorio di Jessica Maric. Gli inquirenti ne chiedono conto a Jessica Maric nell' interrogatorio dei giorni scorsi. "Le presentiamo un video di un testimone.

