Stefano Zecchi | I ragazzi col coltello? Paghiamo l’eccesso di omologazione woke

Stefano Zecchi analizza le cause delle sfide sociali attuali, evidenziando come l’omologazione culturale e la mancanza di figure autoritarie tra i giovani possano contribuire a comportamenti problematici. Secondo il filosofo, la negazione delle differenze tra etnie e l’assenza di riferimenti solidi complicano l’integrazione e la crescita di una società equilibrata. Questa riflessione invita a considerare il ruolo delle influenze culturali e familiari nelle dinamiche giovanili.

Il filosofo: «La cultura che nega le differenze tra le etnie rende impossibile l'integrazione. Ai giovani mancano padri autorevoli». Stefano Zecchi, filosofo e scrittore, già docente di Estetica a Milano e autore del romanzo Resurrezione: che idea si è fatto dei ragazzi che girano con la lama in tasca? «Credo che anzitutto sia un problema di integrazione fallita. Nelle aule si fa sentire sempre di più la presenza di extracomunitari, di prima o seconda generazione». Incompatibilità culturale? «La cultura del coltello non è italiana. Lo era ai tempi del "compare Turiddu", oggi è superata».

