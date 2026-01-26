Stefano De Martino torna sui social dopo la morte del padre | il messaggio è emozionante

Dopo la perdita del padre Enrico, avvenuta la scorsa settimana, Stefano De Martino torna sui social per condividere un messaggio di cordoglio e ricordo. Un gesto che testimonia il suo desiderio di mantenere vivo il legame con la famiglia e di esprimere il suo dolore in modo sincero e rispettoso. Questa comunicazione segna un momento importante nel suo percorso personale e pubblico.

Stefano De Martino "rompe" il silenzio social dopo l'improvvisa morte del padre Enrico, la scorsa settimana. I funerali si sono tenuti in forma privata, nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, dove i genitori di Stefano si sono sposati. "Era il miglior papà", ha detto il conduttore in chiesa durante i funerali al quale hanno preso parte tanti amici come l'ex fidanzata Emma Marrone, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani e Herbert Ballerina. Presenti, ovviamente, anche l'ex moglie Belen e il figlio Santiago. De Martino, nella giornata di ieri, ha condiviso parole importanti per ricordare il papà. «Il mio nome ha la voce di mio padre.» Stefano De Martino ha scelto di rompere il silenzio dopo la perdita del padre con queste parole, affidandole ai social. Nessuna foto, nessun racconto diretto, solo una frase intensa condivisa su Instagram, ripostata da lui

