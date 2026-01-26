Dopo la perdita del padre Enrico, Stefano De Martino ha condiviso un messaggio di cordoglio. La sua comunicazione rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione, offrendo un primo sguardo sul suo stato d’animo in un momento così difficile. Questa breve nota permette di comprendere l’importanza del lutto personale in un contesto pubblico, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Una sola frase: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Così Stefano De Martino dopo la morte del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, ha deciso di rompere il silenzio sui social. Come mostrato dallo screen sottostante, il conduttore di Affari Tuoi ha ricondiviso nelle sue storie di Instagram una frase dell’illustratore Marcello Maloberti. Messaggio sentito che non è passato inosservato tra gli utenti del web. Il gesto di De Martino è stato visto come un primo timido segnale di ritorno sui social dopo l’accaduto. Come detto nei giorni scorsi si sono tenuti i funerali di suo papà, dove intorno alla famiglia si sono uniti amici e parenti stretti, come espresso dallo stesso Stefano e dalle persone a lui vicine, nella massima riservatezza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del papà Enrico con un toccante messaggio

Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la dolorosa morte del papà Enrico: cosa ha dettoDopo la perdita del padre Enrico, Stefano De Martino ha preferito mantenere il massimo riserbo, senza commenti pubblici.

Morte Enrico De Martino: Stefano rompe il silenzioStefano De Martino e la sua famiglia hanno deciso di mantenere il massimo riserbo dopo la scomparsa di Enrico De Martino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il mio nome ha la voce di mio padre: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave lutto; Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico: Il mio nome ha la sua voce; Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre; Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte di papà Enrico.

Giorni dopo la morte del suo papà, Stefano De Martino rompe il silenzio: Il mio nome…Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre Enrico, condividendo un toccante messaggio sull'identità e il legame paterno ... bigodino.it

Il mio nome ha la voce di mio padre: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave luttoStefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’ improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso. I funerali si sono tenuti in forma privata, nella chiesa di San Michele situata sul Colle S ... ilfattoquotidiano.it

«Il mio nome ha la voce di mio padre. » Stefano De Martino ha scelto di rompere il silenzio dopo la perdita del padre con queste parole, affidandole ai social. Nessuna foto, nessun racconto diretto, solo una frase intensa condivisa su Instagram, ripostata da lui - facebook.com facebook

Stefano De Martino: «Il mio nome ha la voce di mio padre». Le prime parole social dopo la scomparsa di papà Enrico x.com