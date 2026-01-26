Negli ultimi anni, il Parco delle Groane ha visto un aumento di attività illegali lungo la ferrovia dei dannati, dove alcune basi di spaccio sono state individuate nel bosco. Questa situazione ha portato a frequenti conflitti tra gruppi di spacciatori e a episodi di violenza che coinvolgono anche le aree limitrofe. La situazione evidenzia le criticità e le sfide di gestione e sicurezza in questa zona.

La presenza di basi di spaccio all’interno del bosco scatena anche guerre interne tra i gruppi di spacciatori e il Parco delle Groane negli ultimi anni è stato teatro di molti episodi di violenza legati a questo fenomeno. Nel 2018, quando il bosco della droga per antonomasia da queste parti era quello di Ceriano Laghetto lungo la ferrovia Saronno-Seregno, una sparatoria causò la morte di uno spacciatore 23enne marocchino e il ferimento di un 29enne italiano. Altri episodi di violenza e diverse operazioni antispaccio hanno portato alla chiusura definitiva di due stazioni sulla Saronno-Seregno, la Ceriano Laghetto-Groane (al Villaggio Brollo) e la Cesano Maderno-Groane (al Villaggio Snia) che venivano utilizzate da tossicodipendenti di tutta la Lombardia per raggiungere comodamente i supermarket della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazioni chiuse lungo la ferrovia dei dannati

