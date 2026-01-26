Stati Uniti nella morsa del gelo almeno 10 morti | città paralizzate e corsa alle scorte

Gli Stati Uniti affrontano un’ondata di freddo intenso che ha causato almeno dieci vittime e provocato gravi disagi. Le condizioni meteorologiche estreme hanno paralizzato molte città, lasciando intere comunità senza energia e complicando la vita quotidiana. La situazione rimane critica, con una crescente corsa alle scorte e sforzi per fronteggiare le conseguenze di un’ondata di gelo senza precedenti.

Gli Stati Uniti sono stati avvolti da un freddo glaciale che ha seminato morte, panico e distruzione lasciando al buio oltre un milione di persone. L'amministrazione Trump è messa alla prova. Il presidente dichiara la FEMA pronta ad intervenire Negli Stati Uniti in questi giorni si è delineato uno scenario da film apocalittico. Una violenta ondata di gelo, con temperature percepite fino a -30 gradi, ha colpito quasi tutti gli USA e le grandi città americane seminando panico e morte. Le persone coinvolte sono oltre 185 milioni e 23 Stati hanno già dichiarato lo stato di emergenza. L’amministrazione Trump si trova ad affrontare un nuovo banco di prova in una situazione estremamente critica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stati Uniti nella morsa del gelo, a New York la corsa alle scorte svuota i supermercatiUn’ondata di freddo intenso sta interessando gli Stati Uniti, con New York tra le aree più colpite.

Stati Uniti nella morsa del gelo: 22 Stati dichiarano l’emergenza, tre morti a New York e 12 mila voli cancellati. Presi d’assalto i supermercatiUn’ondata di freddo intenso sta interessando gli Stati Uniti, con 22 stati che hanno dichiarato emergenza.

Le città americane nella morsa del gelo, cinque morti a New YorkOltre 12mila voli cancellati tra oggi e domani, almeno sette morti - di cui cinque a New York - e 23 Stati in stato di emergenza dal Sud al Nord del Paese. Una violenta ondata di gelo sta mettendo in ... ansa.it

Stati Uniti nella morsa del gelo: 22 Stati dichiarano l’emergenza, tre morti a New York e 12 mila voli cancellati. Presi d’assalto i supermercatiNei prossimi giorni sono previste nevicate intense, forti venti e accumuli di ghiaccio definiti «catastrofici» in alcune aree, in particolare lungo la valle del Mississippi e nel sud-est del Paese L'a ... msn.com

