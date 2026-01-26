Star Wars Rian Johnson si tira fuori dal franchise | Servono nuovi registi e nuove storie

Rian Johnson ha dichiarato di essere interessato a vedere quali nuove direzioni prenderà il franchise di Star Wars, dopo l'uscita di scena di Kathleen Kennedy alla Lucasfilm. Il regista, che ha già contribuito alla saga, si è detto curioso riguardo alle future storie e ai nuovi registi che potrebbero portare innovazione nel franchise. Johnson, tuttavia, sembra aver scelto di non tornare attualmente a lavorare su Star Wars.

Il regista non vede l'ora di scoprire cosa riserva il futuro del franchise di Star Wars, specialmente dopo l'uscita di scena di Kathleen Kennedy alla Lucasfilm Rian Johnson si è detto entusiasta di scoprire cosa farà Kathleen Kennedy dopo aver lasciato la guida della Lucasfilm e del franchise di Star Wars, ma allo stesso tempo sembra essersi tirato indietro da un possibile ritorno al franchise. Kennedy, che ha assunto la direzione del franchise dopo essere stata scelta personalmente da George Lucas per dirigere la Lucasfilm 14 anni fa, ha annunciato le sue dimissioni dallo studio all'inizio di questo mese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars, Rian Johnson si tira fuori dal franchise: "Servono nuovi registi e nuove storie" Leggi anche: Star Wars, Rian Johnson replica in modo ironico ai commenti sul suo 'addio' alla saga Leggi anche: Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: "Spaventato dalle reazioni? No, ho amato il fandom ancora di più" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Star Wars, Rian Johnson replica in modo ironico ai commenti sul suo 'addio' alla saga; Star Wars, Kathleen Kennedy svela cos'è successo con Rian Johnson dopo Episodio VIII; Star Wars, la verità dietro la cancellazione della trilogia di Rian Johnson: Non sono spaventato; Star Wars, i primi dettagli sulla nuova trilogia fanno ben sperare. Rian Johnson Hopes ‘Star Wars' Brings in ‘Fresh Voices and Filmmakers' to Tell ‘New Stories in That World' as Kathleen Kennedy Exits LucasfilmRian Johnson is excited to see what Kathleen Kennedy does next after stepping down as the head of Lucasfilm. Kennedy, who took charge of the Star Wars franchise after George Lucas handpicked her ... msn.com Rian Johnson risponde a Kathleen Kennedy sull’essere stato spaventato dalle critiche a Gli Ultimi JediIl regista di Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, Rian Johnson, ha risposto con sincerità su X alle affermazioni di Kathleen Kennedy sul suo rapporto con la saga, affermando di non essere affa ... cinefilos.it Matt Michnovetz, autore di Maul - Shadow Lord, ha precedentemente scritto queste storie di Star Wars: • L'arco narrativo di Pong Krell in The Clone Wars • Il gioco Star Wars: 1313, poi cancellato • Jedi: Fallen Order • L'arco narrativo di Maul scartato da Clone - facebook.com facebook Star Wars, i primi dettagli sulla nuova trilogia fanno ben sperare x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.