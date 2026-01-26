Con l'uscita di Kathleen Kennedy dalla guida di Lucasfilm, si apre una nuova fase per l’universo di Star Wars. Sotto la direzione di Dave Filoni, la casa di produzione si prepara a esplorare nuove storie e sviluppi creativi. Questa transizione segna un momento importante per la galassia lontana lontana, offrendo opportunità di innovazione e continuità nel rispetto della tradizione.

Il futuro della galassia lontana lontana non è mai stato così concreto. Dopo oltre un anno di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Kathleen Kennedy si è dimessa da Presidente di Lucasfilm. Al suo posto, lo studio ha scelto una leadership duale che promette di bilanciare creatività e business: Dave Filoni e Lynwen Brennan. Questa transizione segna la fine di un’era e spiega, finalmente, il motivo dietro il caos produttivo che ha caratterizzato la saga negli ultimi due anni. La nuova leadership: Creatività e Business. Il passaggio di testimone vede due figure chiave alla guida del brand: Dave Filoni (Co-Presidente Creativo): Storico protetto di George Lucas e mente dietro The Clone Wars e Ahsoka, Filoni supervisionerà l’intera direzione narrativa del franchise. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars: La nuova era creativa di Dave Filoni alla guida di Lucasfilm

Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente: guiderà il franchise Star WarsLucasfilm annuncia la nomina di Dave Filoni come nuovo presidente, assumendo la guida del celebre franchise di Star Wars.

Star Wars: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm! Dave Filoni è il nuovo Presidente e CCO!Kathleen Kennedy ha lasciato il ruolo di Presidente di Lucasfilm, segnando la fine di un’epoca.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Star Wars Takes a New Turn: George Lucas’ Protégé Takes Control #StarWars #Lucasfilm #DaveFiloni

Argomenti discussi: Star Wars, i primi dettagli sulla nuova trilogia fanno ben sperare; Star Wars, un nuovo rumor sulla prossima trilogia non farà felici i fan; Star Wars: una nuova trilogia verso il 2030 è sostenuta dai nuovi capi di LucasFilm; Star Wars: George Lucas immaginava un prequel su Leia? Gli indizi in Una Nuova Speranza.

Star Wars Maul - Shadow Lord: quando esce la nuova serie LucasfilmUno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star Wars Maul - Shadow Lord. Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho ... libero.it

Star Wars: Maul – Shadow Lord, in arrivo la nuova serie animata Lucasfilm AnimationL’iconico villain di Star Wars torna in una nuova serie animata con le voci, nella versione originale, di Sam Witwer, Gideon Adlon, e il candidato all'Oscar Wagner Moura ... corrieredellosport.it

Rian Johnson vuole nuove storie di STAR WARS dopo l'uscita di Kathleen Kennedy dalla Lucasfilm: "Da fan di Star Wars, la cosa più emozionante per me è sempre vedere quando arrivano nuove voci e nuovi registi per raccontare nuove storie in quel mondo. facebook