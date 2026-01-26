Dopo aver lasciato l’Inter, Stankovic si è affermato al Bruges, dove si distingue per le sue prestazioni nel centrocampo. In questa stagione, il giovane talento serbo ha mostrato numeri significativi, confermando il suo valore e la crescita internazionale. Analizziamo i dati e le prestazioni di Stankovic al Bruges, evidenziando il suo ruolo e le sue potenzialità nel calcio europeo.

Inter News 24 Stankovic Inter, il giovane centrocampista serbo sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Bruges. La crescita di Aleksandar Stankovic, il talentuoso mediano dotato di una potenza di tiro fuori dal comune, sta procedendo a ritmi serrati nel massimo campionato belga. Attualmente in forza al Club Bruges, una delle società più rinomate per la valorizzazione dei giovani prospetti, il figlio d’arte sta dimostrando di avere la stoffa necessaria per calcare palcoscenici di altissimo livello. Nell’ultimo turno di campionato, il classe 2005 ha trascinato i suoi compagni con una doppietta d’autore, una prestazione totale che gli è valsa il riconoscimento di migliore in campo e ha acceso i riflettori del mercato internazionale sulla sua figura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, l’esplosione in Belgio: i numeri del gioiello serbo al Bruges

Stankovic Inter, in Belgio è già esploso: elogi al centrocampista e critiche al Bruges per la clausola di recompraDejan Stankovic, protagonista con l'Inter e attualmente in prestito al Club Bruges, sta attirando l'attenzione in Belgio.

