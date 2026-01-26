Un uomo di 37 anni, albanese, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver commesso atti persecutori, percosse e minacce con un coltello alla sua compagna a Vallo di Nera. La misura cautelare è stata disposta dal Gip del Tribunale di Spoleto in seguito a una serie di comportamenti violenti e intimidatori.

VALLO DI NERA – Atti persecutori contro la compagna, percosse e infine arriva anche la minaccia con un coltello puntato al corpo: per un uomo di 37 anni, albanese, sono scattati gli arresti domiciliari (misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto), con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo è giunto all’esito delle indagini condotte dai militari al culmine dell’ennesima lite tra i due fidanzati. Ma questa volta l’uomo si è spinto oltre: ha infatti aggredito e minacciato con una lama la vittima, una 39enne italiana, residente in altro comune della zona, circostanza in cui erano intervenuti i Carabinieri che hanno acquisito utili elementi investigativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalking e coltello puntato sulla compagna

Coltello puntato alla gola e strattoni, poi la colluttazione: tentata rapina in centroNella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, nel centro storico, si è verificato un episodio di rapina con minaccia di coltello.

Come in Arancia meccanica, anziano picchiato e derubato da cinque ladri: preso a pugni, coltello puntato alla golaA Massa, nella serata di domenica, un pensionato è stato vittima di un’aggressione violenta da parte di cinque uomini, che lo hanno picchiato e minacciato con un coltello alla gola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Stalking e coltello puntato sulla compagna; Abusi sessuali su minorenne disabile: arrestato medico 36enne.

Stalking e coltello puntato sulla compagnaVALLO DI NERA – Atti persecutori contro la compagna, percosse e infine arriva anche la minaccia con un coltello ... lanazione.it

Come in Arancia meccanica, anziano picchiato e derubato da cinque ladri: preso a pugni, coltello puntato alla golaMassa, 24 dicembre 2025 – Paura e terrore, una sorta di aggressione in stile Arancia meccanica quella subita domenica sera da un pensionato intorno all’ora di cena, all’incirca le 20. Una ... lanazione.it

Aggredisce e minaccia la fidanzata col coltello, 37enne arrestato a Vallo di Nera #tuttoggi #Cronaca #Valnerina #carabinieri #evidenza #scoop #stalking #vallodinera #valnerina | http://ow.ly/aOZH106tAB3 - facebook.com facebook

Ferrara, 17enne violentata durante una festa in casa dell'amica: «Con un coltello la costrinse alle molestie». La Cassazione conferma la condanna x.com