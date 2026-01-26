Stadium tie break ancora fatale

Nel confronto tra ERMGROUP S. Giustino e Stadium, il match si è concluso al quinto set, dopo una partita equilibrata e combattuta. Nonostante le prestazioni di Alpini e Marzolla, la squadra di Mirandola ha prevalso solo in extremis, dimostrando determinazione e resistenza. Un risultato che evidenzia l’importanza di ogni punto e la capacità di mantenere la calma nei momenti decisivi.

ERMGROUP S.GIUSTINO 3 STADIUM MIRANDOLA 2 (2523 2927 1825 2426 1513) ERMGROUP S.GIUSTINO: Biffi 5, Alpini 16, Compagnoni 13, Marzolla 20, Favaro 19, Quarta 13, Tesone 0, Chiella (L), Procelli 1, Pochini (L), Cappelletti 8, n.e. Cipriani, Cherubini, Marra; all.: Bartolini. STADIUM MIRANDOLA: Stadium Mirandola: Sitti 4, Galliani 7, Scaglioni 5, Spagnol 26, Flemma 23, Antonaci 10, Catellani (L), Rustichelli (L), Maletti 6, Montaggioli 0, Grue 6, Storchi 0, n.e Schincaglia, Egwaoje; all.: Bicego. ARBITRI: Caronna – Cavicchi (SP). NOTE: Durata set 30' 44' 28' 38' 21' per un totale di 161;

