St Pauli-RB Lipsia martedì 27 gennaio 2026 ore 20:30 | formazioni quote pronostici

Martedì 27 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra St. Pauli e RB Lipsia. In questo confronto si analizzano formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo sulla sfida. Dopo un buon inizio di stagione, il Lipsia ha subito un calo negli ultimi mesi, mentre il St. Pauli cerca continuità. Ecco le principali informazioni per orientarsi su questo match di campionato.

Andava tutto bene al RB Lipsia di Werner fino a poco meno di un mese fa, prima di crollare sul finale di 2025: l'anno nuovo per i sassoni inizia con la trasferta sul campo del St. Pauli. I kiezkicker di Blessin sono attualmente terzultimi, e hanno chiuso l'anno con 4 partite utili consecutive. Nota lieta la qualificazione ai quarti di finale di DFB Pokal.

