La Juventus valuta l'acquisto di Johan Vasquez del Genoa per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il difensore messicano potrebbe offrire una soluzione di qualità ed esperienza, contribuendo alla solidità del reparto arretrato dei bianconeri. La trattativa rappresenta una possibilità concreta per la società di consolidare la rosa con un profilo giovane e affidabile.

La Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez per la prossima stagione con il difensore del Genoa che potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità ed esperienza per la retroguardia bianconera. Il centrale della squadra rossoblu è sempre tra i migliori in campo per quello che riguarda la formazione di Daniele De Rossi e appare pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione. Juventus, colpo Vasquez per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Calciatore classe 1998 e punto fermo della nazionale messicana, Vasquez sta attendendo con ansia i mondiali che si disputeranno proprio in Messico, Canada e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spunta Vasquez per la difesa della Juventus, bianconeri pronti al colpo

Approfondimenti su spunta vasquez

La Juventus si prepara alla prossima stagione con un nuovo nome nel mirino.

Yildiz Juventus è al centro di un vivace duello tra due grandi club inglesi, Chelsea e Arsenal, che sono pronti a fare la loro mossa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vasquez saluta la Cremonese: Questa sarà sempre casa mia; Franco Vazquez risolve il contratto con la Cremonese: la destinazione del Mudo.

Spunta Vasquez per la difesa della Juventus, bianconeri pronti al colpoLa Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez in vista della prossima stagione con il difensore che piace ai bianconeri ... calciomercato.it

. @GenoaCFC |De Rossi: “Ho cambiato Vasquez perché avevo bisogno di una spinta offensiva, non ha problemi fisici, solo un lieve fastidio. Ekuban è un esempio per i compagni”. tinyurl.com/u9bzn4v7 x.com

Roma-Milan, i convocati di Gasperini Di seguito, la lista dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per il match contro il Milan, pubblicata sul sito ufficiale del club. Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, - facebook.com facebook