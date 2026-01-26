Spunta Vasquez per la difesa della Juventus bianconeri pronti al colpo

La Juventus valuta l'acquisto di Johan Vasquez del Genoa per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il difensore messicano potrebbe offrire una soluzione di qualità ed esperienza, contribuendo alla solidità del reparto arretrato dei bianconeri. La trattativa rappresenta una possibilità concreta per la società di consolidare la rosa con un profilo giovane e affidabile.

La Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez per la prossima stagione con il difensore del Genoa che potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità ed esperienza per la retroguardia bianconera. Il centrale della squadra rossoblu è sempre tra i migliori in campo per quello che riguarda la formazione di Daniele De Rossi e appare pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione. Juventus, colpo Vasquez per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Calciatore classe 1998 e punto fermo della nazionale messicana, Vasquez sta attendendo con ansia i mondiali che si disputeranno proprio in Messico, Canada e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

