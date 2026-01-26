Spunta un ordigno della guerra Potrebbe essere pericoloso Percorso ciclopedonale chiuso
Sabato 26 gennaio 2026, un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un possibile ordigno bellico nel percorso ciclopedonale di Ponte Felcino a Perugia. Le autorità hanno chiuso la zona in via precauzionale, in attesa delle verifiche. La presenza di resti bellici di epoca storica può rappresentare un rischio; si consiglia di evitare l’area fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.
Perugia, 26 gennaio 2026 – Sabato la chiamata al 112: è una segnalazione da parte di un cittadino: “correte qui al percorso verde di Ponte Felcino c’è uno strano oggetto, sembrerebbe una bomba della II Guerra Mondiale ”. I carabinieri di Ponte San Giovanni accorrono in un batter d’occhio. Con loro anche il personale tecnico del Comune che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato in attesa della bonifica da parte degli artificieri. Rilevato che la presenza dell’ordigno rappresenta comunque fonte di rischio e di potenziale pericolo e richiede l’adozione di idonee misure di sicurezza, gli esperti del Comune hanno disposto la chiusura del tratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dal percorso ciclopedonale spunta un ordigno bellico inesploso: stop al transito tra Ponte Felcino e Villa PitignanoA Perugia, lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Felcino e Villa Pitignano, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso.
Perugia, ordigno inesploso vicino alla ciclopedonale Ponte Felcino-Villa Pitignano: scatta la chiusura del percorsoA Ponte Felcino, nei pressi della ciclopedonale, è stato rinvenuto un ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale.
Argomenti discussi: Spunta un ordigno della guerra. Potrebbe essere pericoloso. Percorso ciclopedonale chiuso; Dal percorso ciclopedonale spunta un ordigno bellico inesploso: stop al transito tra Ponte Felcino e Villa Pitignano; Annamaria Damone minacciata a San Severo, bomba esplosa davanti alla porta di casa della consigliera comunale; Rimossa bomba d'aereo a Empoli, 5.000 evacuati e poi fatti rincasare.
Spunta un ordigno della guerra. Potrebbe essere pericoloso. Percorso ciclopedonale chiusoLa bomba è stata ritrovata nel tratto tra il campo sportivo Evangelino Gaggi e la Torre della Catasta a Ponte Felcino. Allertati gli artificieri che dovranno valutarne la pericolosità. Il punto in P ... lanazione.it
Dal percorso ciclopedonale spunta un ordigno bellico inesploso: stop al transito tra Ponte Felcino e Villa PitignanoInterdetta l’area fino alla bonifica ... msn.com
Crans-Montana, spunta la pista dei fuochi illegali: nel locale petardi prodotti in provincia di Napoli Colpo di scena nell’inchiesta sull’incendio che ha ucciso 40 persone: tra i reperti sequestrati dalla polizia svizzera anche fuochi d’artificio Lupo vietati in Svizzera - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.