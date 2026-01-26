Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche I documenti in arrivo e quelli già disponibili

OrizzonteScuola PLUS introduce una nuova sezione nella rivista Gestire la scuola, dedicata allo sportello operativo PNRR e PN 21-27. Qui si trovano aggiornamenti, documenti in arrivo e risorse già disponibili per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dei fondi e delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Programma Nazionale 2021–2027.

OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L'obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, semplificando l'uso di Futura e SIF2127.

