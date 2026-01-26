Ecco le principali indicazioni sugli eventi sportivi in programma in TV oggi, lunedì 26 gennaio, con orari e programma completo. Inoltre, vengono forniti dettagli su come seguire gli appuntamenti in streaming. La giornata si distingue per un momento significativo nel tennis italiano, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per gli atleti del nostro paese. Restate aggiornati per non perdere nessuna delle competizioni in corso.

L’ultima settimana del mese comincia con una giornata molto importante per lo sport italiano, che spera di scrivere nuove pagine di storia nel tennis. Oggi, lunedì 26 gennaio, sono impegnati infatti tre tennisti azzurri agli ottavi di finale degli Australian Open e l’obiettivo sarebbe quello di portare due rappresentanti ai quarti di finale, complice il derby odierno tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Sinner parte largamente favorito contro Darderi dopo i problemi di crampi avvenuti due giorni fa in condizioni di caldo torrido, mentre Lorenzo Musetti dovrà superarsi per battere il forte statunitense Taylor Fritz sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 26 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

