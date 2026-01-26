Spoleto nuova vittoria Play out più lontani

Spoleto ottiene una nuova vittoria, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, avvicinandosi sempre più alla qualificazione ai play out più lontani. Di seguito, i dettagli della partita e le valutazioni dei singoli protagonisti.

SPOLETO 1 ELLERA 0 SPOLETO: Meriggioli 6.5; Gigliotti 6,5, Fapperdue 7, Benedetti 7, Ciucci 6,5; Emili 6,5 (20’st Rosignoli), Colarieti 7, Paun 6,5; Kola 7 (44’st Zakaria), Akhigbe 6,5 (7’st Formichetti), Balzamo (36’st Camara). All: Marco Isidori ELLERA: Segoloni 6; Sorbelli 6, Morlunghi 6, Convito 6 (36’st Bertini), Polidori 6,5, Vescovi 6 (30’st Mottola), Eid 6, Mennini 6 (20’st Gazzani), Paradisi 6, Salvucci 6, Nuti sv (24’pt Spippoli, (30’st Massetti)). All: Luca Bisello Ragno Arbitro: Marco Castello di Ercolano Marcatore: 31’pt Kola SPOLETO - Prosegue il 2026 magico dello Spoleto, che centra il terzo risultato utile consecutivo e risale in classifica allontanandosi dalla zona play out. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spoleto, nuova vittoria. Play out più lontani Forlì in lotta per non retrocedere. Playoff e play-in sono sempre più lontaniForlì si trova in una fase critica, con la retrocessione sempre più vicina e le speranze di playoff e play-in che si allontanano. L’Olimpia Milano si squaglia al Lido con lo Zalgiris: play-in sempre più lontaniL’Olimpia Milano perde contro lo Zalgiris Kaunas al PalaLido, allontanando ulteriormente la possibilità di qualificarsi ai play-in. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Spoleto, nuova vittoria. Play out più lontani; Ducato Futsal ancora in casa. Cocco Lottare tutti insieme per i play off; Calcio eccellenza, lo spoleto attende l’ellera. Bastia-Pontevecchio: in palio ci sono punti pesanti. Pietralunghese-Pierantonio è il derby del tartufo; ECCELLENZA – Lo Spoleto cerca conferme in casa contro l’Ellera. Spoleto, nuova vittoria. Play out più lontaniKola realizza al secondo tentativo il rigore concesso dall’arbitro. Ellera pericolosamente vicino. alle zone calde della classifica. lanazione.it Eccellenza, Nuova Alba-Spoleto 0-2, vittoria preziosa #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.