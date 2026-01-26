Spettacolo La giornata perfetta

Testo, regia, scene, costumi, interpretazione di Piera Fumarola. Filo di Fiabe. Per tutti ci sono giorni no e giorni sì: neri o rosa; un’altalena di emozioni da dimenticare o ricordare. Poi c’è la routine, giorni che si susseguono uno dietro l’altro privi di vivacità.Invece per il clown Prilla le giornate sono tutte uniche e indimenticabili, anche quando gli imprevisti capovolgono il quadro e tutto va storto.Prilla vive le sue emozioni come in un cartone animato dove tutto è magico, perfino i sogni si trasformano sulla sua pelle. Fa le cose a modo suo, affinché la sua giornata, per quanto assurda, sia una fantastica GIORNATA PERFETTA.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lisa Vittozzi: “Gara perfetta, è stata la mia giornata. Per me è un sogno tornare a vincere”Lisa Vittozzi torna in grande stile, conquistando una vittoria che segna il suo ritorno ai vertici dello sci di fondo.

“La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio DiamanteDal 21 al 23 gennaio, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena

Argomenti discussi: Guida agli eventi del weekend (23 – 25 gennaio); Giulia Trippetta: Non sono una moglie perfetta; Eventi Domenica 18 Gennaio 2026 Provincia di Bergamo; Weekend a Milano 23–25 gennaio 2026: I Boreali, Tattoo Convention, fiere, falò della Giubiana e sagre.

In occasione delle manifestazioni per la Giornata della Memoria 2026 l'Amministrazione comunale di Sagrado propone lo spettacolo teatrale "Se questo è un uomo" adattamento dell'omonimo romanzo di Primo Levi con voce recitante di Fabio Miotti e collab - facebook.com facebook

Giornata internazionale della memoria. Cons. Costa allo spettacolo teatrale „13419. la necessità del ritorno”, prodotto da Ettore Scola, con attore e regista Roberto Attias e direttore IIC Zagabria Borghese x.com