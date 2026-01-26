Spazi creativi e parchi per giocare | Uno sforzo può fare la differenza

Ciao Prato, siamo le bambine e i bambini della classe terza della scuola Santa Caterina de’ Ricci. Vogliamo parlarvi di spazi creativi e parchi giochi, perché un piccolo impegno può rendere i luoghi di incontro più belli e sicuri per tutti. Con questa lettera, desideriamo condividere l’importanza di investire in aree che stimolino la fantasia e il benessere dei più piccoli, favorendo la crescita e il divertimento.

"Cara Prato, ti scrivo.": siamo le bambine e i bambini della classe terza della scuola Santa Caterina de' Ricci di Prato. Abbiamo deciso di immaginare la nostra città del futuro scrivendo una lettera a cuore aperto. Sogniamo una città che profumi di fiori e dove ci sia spazio per tutti gli esseri viventi. T. R.: "Mi piace immaginarti circondata da alberi, prati, fiori e boschi: più bella e pulita". A.H.: "Vorrei con più spazi dove i cani possono correre liberi". G. V.: "Mi piacerebbe che ci fossero tantissime montagne piene di prati. e tanti alberi di ciliegie, così le mangerei sempre". A. M.: "Me la immagino con tanti alberi verdi e con un parco giochi per bambini, dove ci sono tanti animali di cui noi possiamo prenderci cura".

