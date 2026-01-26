Sparruccati | il Sant’Eugenio diventa set di moda

Sabato 15 aprile, il Sant’Eugenio si trasforma in un laboratorio di stile e solidarietà con l’evento “Sparruccati”. Un’iniziativa che unisce moda e fotografia, promuovendo l’inclusione e l’autenticità, coinvolgendo pazienti e visitatori in un percorso di trasformazione estetica. Un’occasione per condividere valori di solidarietà e creatività, abbattendo le barriere tra chi vive il reparto e chi lo visita.

Cosa: Un evento di trasformazione estetica che unisce moda, fotografia e solidarietà, cancellando le distinzioni tra pazienti e visitatori.. Dove e Quando: Roma, Ospedale Sant'Eugenio (Salone di Ematologia), sabato 7 febbraio 2026.. Perché: Per sensibilizzare sulla donazione dei capelli e restituire centralità alla persona oltre la malattia.. Un set fotografico senza confini al Sant'Eugenio. Immaginate di varcare la soglia di un reparto ospedaliero e di non trovare la consueta atmosfera clinica, ma il fermento creativo di un backstage di alta moda. È esattamente ciò che accadrà sabato 7 febbraio 2026 all'interno dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma.

