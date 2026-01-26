sparq lancia il piano di recruiting nel settore delle hr

Sparq annuncia il lancio del suo piano di recruiting nel settore delle risorse umane. Fondata sul modello di headhunting, Talent as a Service e consulenza HR, Sparq nasce dal management buyout di Oliver James Italia, con Pietro Novelli alla guida. L’obiettivo è offrire servizi mirati e di qualità per supportare le aziende nelle attività di selezione e sviluppo del capitale umano.

SPARQ è la nuova realtà di headhunting, Talent as a Service e consulenza hr, frutto del management buyout dell’ex Oliver James Italia e guidata da Pietro Novelli. L’azienda è alla ricerca di nuovi addetti ed è per questo motivo che ha avviato un programma di recruiting. Si cerca uno chief of staff, che supporterà il management nella definizione e nel monitoraggio delle priorità strategiche, assicurando il pieno allineamento dell’organizzazione agli obiettivi aziendali e coordinando progetti cross funzionali per le 3 Business Unit. Assunzioni aperte anche per il marketing & communication specialist: la figura si occuperà della gestione dei canali digitali e la creazione di contenuti e iniziative interne di comunicazione ed employer branding. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

