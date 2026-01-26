Dopo una partita di calcio a Loma de Flores, nel municipio di Salamanca, Guanajuato, si sono verificati sparatori che hanno causato almeno 11 vittime e 12 feriti, tra cui un bambino. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza nella regione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sui responsabili di questo tragico episodio.

In Messico, a Loma de Flores (Salamanca), degli uomini armati hanno aperto il fuoco su un campo da calcio dopo una partita: gli spari hanno causato 11 morti e 12 feriti, tra cui un bambino. Il Comune conferma il bilancio e avvia le ricerche dei responsabili, la Procura indaga. Segnalato anche il ritrovamento di sacchi con resti umani nella stessa città. Spari a Loma de Flores (Messico), morti e feriti dopo la partita di calcio Le indagini su quanto accaduto Il ritrovamento dei resti umani Spari a Loma de Flores (Messico), morti e feriti dopo la partita di calcio Un attacco armato ha colpito un campo da calcio nella comunità di Loma de Flores, nel municipio di Salamanca, nello Stato messicano di Guanajuato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari sul campo da calcio in Messico a Loma de Flores dopo la partita, almeno 11 morti: ferito un bambino

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a SalamancaUn grave episodio di violenza si è verificato in un campo da calcio a Salamanca, nello stato di Guanajuato, Messico.

Leggi anche: Attacco israeliano nel campo profughi palestinese: almeno 11 morti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca; Messico, attacco armato in un campo da calcio a Salamanca: 11 morti e 12 feriti; Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca; Agguato alla partita di calcio, la sparatoria finisce in massacro: 11 morti e 12 feriti.

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a SalamancaAlmeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l'ufficio del sindaco di Sala ... adnkronos.com

Messico, attacco armato in un campo da calcio a Salamanca: 11 morti e 12 feritiL'attacco, avvenuto nello stato centrale di Guanajuato, ha causato la morte di almeno 11 persone, mentre altre 12 sono rimaste ferite. La zona è stata blindata dall'arrivo della Guardia nazionale, ... tg24.sky.it

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca x.com

Liratv. . Angri, spari nella notte contro un’auto Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #auto #angri #reparto #territoriale #nocera #inferiore #prima #dell #carabinieri #inseguimento - facebook.com facebook