Sparatoria alla partita di calcio è strage | almeno 10 morti

Un grave episodio di violenza si è verificato durante una partita di calcio nello stato di Guanajuato, in Messico. Un attacco armato ha causato almeno undici vittime e diverse persone ferite. La tragedia evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza in aree pubbliche del Paese. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare i responsabili.

Almeno undici persone sono state uccise e altre dodici ferite in un attacco armato avvenuto in un campo da calcio nello stato messicano di Guanajuato. Lo ha reso noto l’ufficio del sindaco di Salamanca, precisando che è stata avviata una vasta operazione di polizia per rintracciare i responsabili. Secondo la nota ufficiale, dieci vittime sono morte sul posto, mentre un’undicesima è deceduta poco dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Le dodici persone ferite stanno ricevendo cure mediche in diverse strutture sanitarie della zona. L’episodio si inserisce in un contesto di violenza crescente che colpisce la regione: nella stessa serata, sempre a Salamanca, le autorità hanno riferito del ritrovamento di quattro sacchi contenenti resti umani, un elemento che rafforza l’allarme sulla sicurezza locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

