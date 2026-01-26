Sparatoria a Milano poliziotto apre il fuoco | morto un ragazzo di 20 anni

Lunedì 26 gennaio a Milano si è verificata una sparatoria che ha avuto come esito la morte di un ragazzo di 20 anni. Un poliziotto ha aperto il fuoco durante un intervento, causando il decesso della vittima. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso, mentre le autorità monitorano la situazione e approfondiscono le circostanze dell’accaduto.

Sparatoria nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano. Il bilancio è di un morto, raggiunto da un proiettile. La chiamata al 112 è giunta pochi minuti prima delle 18 per una sparatoria in via Giuseppe Impastato, all'altezza del civico 7, a due passi dalla fermata della metropolitana di San Donato. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'auto medica e due ambulanze, ma per il ferito, un ragazzo di 20 anni, non c'era più nulla da fare. Sebbene la dinamica dei fatti non sia ancora stata chiarita, sembrerebbe che a sparare sia stato un agente di polizia. Sparatoria a Milano: muore un ventenne. A fare fuoco un poliziotto. La Lega: Nessun agente ingiustamente nel tritacarne. Il giovane, probabilmente di origine nordafricana, era già noto alle forze dell'ordine. Si è avvicinato ai poliziotti armato. La Lega: Nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne.

