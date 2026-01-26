Spaccio furti rapine e lesioni Nei guai in 19

Il questore di Reggio, Carmine Soriente, ha adottato 19 provvedimenti amministrativi in seguito a episodi di spaccio, furti, rapine e lesioni. Queste misure mirano a garantire maggiore sicurezza nel territorio e a prevenire ulteriori comportamenti illeciti. L’azione delle autorità si inserisce in un contesto di vigilanza costante, con l’obiettivo di tutelare la comunità e mantenere l’ordine pubblico.

Raffica di provvedimenti amministrativi (19 per la precisione) emessi dal questore di Reggio Carmine Soriente (foto). Si tratta nel dettaglio di dieci avvisi orali destinati a un 23enne reggiano denunciato di recente per furto con destrezza, a un 48enne italiano denunciato per danneggiamento, a un 49enne tunisino denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione e spaccio di droga, a un 34enne italiano e un 22enne reggiano denunciati per lesioni personali, a un 39enne reggiano denunciato per furto con destrezza, a due 21enni reggiani e un 22enne modenese denunciati per lesioni personali e rapina, a un 26enne italiano denunciato per atti persecutori e minacce aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

